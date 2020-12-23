"Вест Гем" хоче продати Ярмоленка, щоб зібрати гроші на чемпіона світу – ЗМІ

Англійський "Вест Гем" хоче підсилити позицію нападника, тому планує продати українського нападника Андрія Ярмоленка, щоб зібрати гроші на трансфер чемпіона світу в складі збірної Франції й нападника "Челсі" Олів'є Жиру, повідомляє Mirror.

Наставник "Челсі" Френк Лемпард не збирався продавати свого лідера, але 34-річний футболіст дав зрозуміти, що може піти в січні, тому що не потрапляє в основу. Transfermarkt оцінив француза в 5 млн євро.

"Вест Гем" розчарований нападником Себастьяном Аллером, якого "молотобійці" купили за 45 млн фунтів стерлінгів. Також з обойми випав травмований Майкл Антоніо.

30-річний Антоніо до травми забивав тричі в шести матчах на початку сезону, розписавшись у іграх проти "Арсеналу", "Лестера" і "Манчестер Сіті".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Ярмоленко перейшов до "Вест Гема" в липні 2018-го за 17,5 млн фунтів. Цього сезону футболіст збірної України відзначився 2 голами в 10 матчах.