"Вест Хем" готує підставу Ярмоленку

Лондонський "Вест Хем" веде переговори з "Бенфікою" про оренду півзахисника Жедсона Фернандеша, який грає праворуч у півзахисті - на позиції українця Андрія Ярмоленка.

Андрій Ярмоленко

Як повідомляє Sky Sports, сторони обговорюють оренду терміном на 18 місяців з опцією викупу.

20-річним португальцем також цікавиться "Манчестер Юнайтед", проте сам Фернандеш через сімейні причини хоче переїхати до Лондона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 грудня "Вест Хем" оголосив про призначення на пост головного тренера команди шотландського фахівця Девіда Мойєса, який замінив на цій посаді Мануеля Пеллегріні.

Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко отримав травму і пропустить близько трьох-чотирьох тижнів. Крім того, "Вест Хем" виставив українця на продаж в найближче трансферне вікно, яке відкриється в січні 2020 року.

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