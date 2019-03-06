"Вест Хем" готує підставу для Ярмоленка

Лондонський "Вест Хем" може в літнє трансферне вікно підписати контракт із перспективним данцем Робертом Сковом. 21-річний футболіст грає на позиції правого півзахисника, де до отримання травми бігав українець Андрій Ярмоленко.

У нинішньому сезоні лідер національної збірної України більше не зіграє через розрив ахілла, отриманого у 2018 році в матчі проти "Тоттенхема". Ярмоленко пропустив півсезону і в разі підписання Скова йому буде вкрай складно конкурувати з молодим данцем, повідомляє Футбол24.

Андрій Ярмоленко

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Сков у нинішньому сезоні чемпіонату Данії забив 22 голи в 24 зіграних матчах, а також записав до свого активу шість результативних передач.

На 21-річного футболіста претендують також "Тоттенхем", "Уотфорд" і "Вулверхемптон".

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецький футбольний клуб "Шальке" планує влітку 2019 року провести серйозну чистку складу, повідомляє Sport1. Серед 11 "щасливчиків" є прізвище й українця Євгена Коноплянки.

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