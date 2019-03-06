МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Вест Хем" готує підставу для Ярмоленка

8.6тЧитати матеріал російською

Лондонський "Вест Хем" може в літнє трансферне вікно підписати контракт із перспективним данцем Робертом Сковом. 21-річний футболіст грає на позиції правого півзахисника, де до отримання травми бігав українець Андрій Ярмоленко.

У нинішньому сезоні лідер національної збірної України більше не зіграє через розрив ахілла, отриманого у 2018 році в матчі проти "Тоттенхема". Ярмоленко пропустив півсезону і в разі підписання Скова йому буде вкрай складно конкурувати з молодим данцем, повідомляє Футбол24.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Новини
Дружина Ярмоленка захопила гарячими фото з відпочинку

Сков у нинішньому сезоні чемпіонату Данії забив 22 голи в 24 зіграних матчах, а також записав до свого активу шість результативних передач.

На 21-річного футболіста претендують також "Тоттенхем", "Уотфорд" і "Вулверхемптон".

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецький футбольний клуб "Шальке" планує влітку 2019 року провести серйозну чистку складу, повідомляє Sport1. Серед 11 "щасливчиків" є прізвище й українця Євгена Коноплянки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Андрій Ярмоленко
Тег
ФК Вест Хем
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
1
Смішно
9
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лапоть Иван
Лапоть Иван
Ну какая это подстава.Ярмоленко и до травмы тяжело играл,уставал быстро,как будто гири на ногах.Раньше надо было из Динамо уходить.Чувствую,что карьеру будет заканчивать в родном клубе))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги