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29 квітня • оновлено в 22:29
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Вернидуб з "Шахтарем" видав фантастичний трилер в чемпіонаті Білорусі

2.2т
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У матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Білорусі Брестське "Динамо", ведучи 2:0, поступилося "Шахтарю" з Солігорська (4:2), але все одно пройшло далі. Ключовим стала поразка "Шахтаря" в гостьовому матчі 0:2.

У першому таймі "гірники", яких тренує українець Юрій Вернидуб, начисто поступилися супернику, програвши 0 2. Ситуація перекинулася після перерви, коли солігорці змогли закотити чотири м'ячі.

"Не вистачило трохи, буває. Найважливіше, ми показали, що ми команда. Я пишаюся кожним зі своїх футболістів", - прокоментував матч Вернидуб.

Відзначимо, що це третя поразка поспіль команди Сергія Ковальчука. Раніше "Динамо" поступалося "Вітебську" (0: 1) і двічі "Шахтарю" (0:2, 2:4).

У минулому році брестська команда програвала лише раз, поступившись в чемпіонаті мінському "Динамо" (1:2).

1/2 фіналу

"Шахтар" – "Динамо" Брест 4:2 (0:2, 4:0)

Голи: 0:1 – 19 Савицький, 0:2 – 38 Гордійчук, 1:2 – 58 Іванович, 2:2 – 60 Лисакович, 3:2 – 66, пенальті Лисакович, 4:2 – 74 Подстрелов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курйозний випадок стався в чемпіонаті Білорусі з футболу - єдиному футбольному турніру в Європі, не загальмованому через пандемію коронавiрусу.

На 30-й хвилині матчу 6-го туру між "Смолевичи" і "Динамо" Мінськ (1:3) на поле спробував пробратися вгодований кіт.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат Білорусі
Особа
Юрій Вернидуб
Місце
Білорусь
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