Вернидуб назвав маразмом умови УЄФА з проведення єврокубків

Олександр Чеканов Футбол 18:18, 7.08.2020

Колишній тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб, який нині працює в солігорському "Шахтарі", обурився форматом проведення нового сезону єврокубків.

Зокрема, для білорусів через пандемію коронавірусу відкриті лише деякі країни, а команді Вернидуба стартувати в кваліфікації Ліги Європи вже 18-19 серпня. При цьому у разі неявки на гру через обмеження клубам загрожують технічні поразки.

"Не буду брехати, тому що це складне питання для мене. Є клуб, ті люди, які дійсно цим займаються, я думаю, що у них є план і будуть цим займатися. Ті умови єврокубків, що я прочитав, – це маразм! Мені складно відповісти. Давайте дочекаємося жеребкування. Будемо вирішувати проблеми по мірі їх надходження", – наводить слова Вернидуба "Прессбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" дізнався суперника по чвертьфіналу нинішнього розіграшу Ліги Європи.

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