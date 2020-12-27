Вербич сказав, що "пацани" з "Динамо" постійно роблять в роздягальні

Півзахисник "Динамо" Беньямін Вербич розповів, що його одноклубники в роздягальні постійно "радують" його російськомовною музикою.

На запитання ведучого Владислава Павлюка, хто найчастіше грає у футболістів, словенець назвав трьох виконавців.

"Пацани постійно слухають в роздягальні російську і українську музику. Яких виконавців? Останнім часом багато включають Моргенштерна, Тіматі і Елджея", – сказав 27-річний Вербич в ефірі Instagram vladosthebarber.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про трансферні плани столичного клубу. За інформацією преси, віцечемпіони України хочуть посилити центр оборони, півзахисту та нападу і під час міжсезоння готове попрощатися з декількома гравцями.

У команді шукають нову команду для воротаря Дениса Бойка, захисника Артема Шабанова і півзахисника Міккеля Дуелунда. Також в оренду на півроку вже пішов Георгій Цітаішвілі. Майбутнє Дениса Попова, Назарія Русина та Владислава Супряги залишається під питанням.