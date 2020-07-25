Вербич розповів про реакцію в "Динамо" на призначення Луческу

Півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич зізнався, що призначення Луческу стало сюрпризом для нього особисто і несподіванкою для інших футболістів.

В команді, яка зараз у відпустці, про нового тренера висловлюються стримано і вважають, що йому необхідно дати шанс.

"Дуже радий, що буду працювати під керівництвом такого фахівця. А там побачимо, як буде на тренуваннях. Йому необхідно дати шанс, щоб він показав, що хороший тренер. Ми повинні дивитися вперед і радіти, що з нами працює такий тренер. Було багато інших імен, але коли сказали, що Луческу очолить "Динамо", я сприйняв це як сюрприз. Ніхто не чекав цього тренера, але президент так вирішив. Подивимося, як буде", – цитує словенця телеканал "Футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу після презентації Луческу прокоментував своє призначення на пост тренера "Динамо".

Пізніше ЗМІ повідомили, скільки румун отримуватиме в київській команді. Також стало відомо, що Мірче в "Динамо" буде допомагати екстренер "Шахтаря" – молдавський фахівець Олександр Спiрiдон.

Після підписання Луческу Олег Блохін заявив, що він в шоці і йому плюнули в душу.