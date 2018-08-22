Вербич і 7 кращих легіонерів, які змінили "Динамо"

Яка б криза не накривала "Динамо" та український футбол, і як би класно не грали українці, в сучасній історії київський клуб і легіонери - поняття нерозлучні. Зараз уособленням іноземного легіону "Біло-синіх" поступово стає Беньямін Вербіч. Словенська хавбек все більше прогресує і все частіше "робить різницю" для "Динамо", і Вербіча вже починають заносити в ряди кращих київських легіонерів. Але чи стане Беньямін нарівні з ними?

Під впливом потужного початку сезону у виконанні Вербіча OBOZREVATEL згадує і виділяє кращих з іноземного легіону, хто дійсно став в "Динамо" своїм і змінив його.

Тіберіу Гіоане (Румунія)

В "Динамо": 2001-2010

Матчі/голів: 222/34

(Тут і далі вказана статистика гравця у вищій і Прем'єр-лізі та єврокубках - кваліфікація і основний турнір Ліги чемпіонів і Кубка УЄФА/Ліги Європи)

Тіберіу Гіоане

По суті, Тіберіу Гіоане не добився великих результатів в Україні. Але румун залишив в Києві інший слід - він став одним з перших справжніх легіонерів "Біло-синіх" і віддав клубу цілих 10 років.

Тіберіу з'явився в Києві ще на зорі масового приїзду іноземців, коли в "Динамо" майже не було гравців з інших країн (хіба що кілька людей з просторів СНД). 20-річний півзахисник спочатку здавався тендітним хлопцем в порівнянні з досвідченими динамівськими ветеранами. Але будь-якому динамівському вболівальнику зі стажем Гіоане запам'ятався як справжній боєць, без фальші та понтів віддавався грі. Такої самовіддачі та працездатності зараз немає часом і у нинішніх кращих опорників.

А ще Тіберіу іноді дуже смачно забивав - наприклад, як "Зорі" в 2009-му.

Діого Рінкон (Бразилія)

В "Динамо": 2002-2008

Матчів/голів: 166/59

Діого Рінкон (на задньому плані) разом з Бадром Ель-Каддурі проти Рауля з "Реала"

Рінкон відіграв в Києві не так багато, як Гіоане та інші, але за 6 сезонів фактично став еталоном форварда з Південної Америки. Діого хоч і мав традиційні "бразильські" проблеми з вагою і дисципліною, але відмінно влився в команду і забивав важливі голи.

Рінкон не був постійним-стабільним форвардом киян, в Лізі чемпіонів часом виходив тільки на заміну. Але саме з Діого пов'язані самі пам'ятні голи динамівців 2000-х, особливо в сезоні 2003/04: "дубль" в ворота "Локомотива" в Лізі чемпіонів на останніх хвилинах (83 і 90+1), гол у фіналі Кубка України 2003, голи в ЛЧ "Байєру" та "Фенербахче". В результаті Рінкон став одним з кращих бомбардирів "Динамо" 2000-х і найрезультативнішим бразильцем в історії киян (набагато випереджаючи Клебера та Мораєша).

Бадр Ель-Каддурі (Марокко)

В "Динамо": 2002-2011

Матчів/голів: 169/4

Бадр Ель-Каддурі (праворуч)

Для молодого покоління уболівальників "Динамо", хто пам'ятає киян тільки з початку 2000-х, Бадр Ель-Каддурі грав в Києві завжди. Маленький і в'юнкий фланговий захисник за роки в Україні буквально став своїм в київському клубі та багато в чому не сприймався легіонером.

Ель-Каддурі не був лідером "Динамо" або оплотом оборони, але першим показав в Україні образ атакуючого флангового захисника. Коли українські клуби багато в чому оборонялися монотонною лінією захисту з важкими краями, Бадр завжди відмінно відпрацьовував по всьому флангу, зміщувався в центр і здорово віддавав передачі та бив з лівої. У 2000-х Ель-Каддурі був дійсно прогресивним елементом для "Динамо" і всього українського футболу.

Айїла Юссуф (Нігерія)

В "Динамо": 2003-2012

Матчів/голів: 178/16

Айїла Юссуф

Разом з Ель-Каддурі Юссуф став відкривачем африканського футболу для вболівальників "Динамо" і всієї України. Звичайно, в наш чемпіонат африканці приїжджали багато де і раніше, але Юссуф став по істині брилою "Біло-синіх" і багаторічним лідером оборони киян. Більш того, здоровань Айїла багато в чому популяризував для українців Кубок Африки, де регулярно грав за збірну Нігерії.

В "Динамо" ж Юссуф грав як опорника, так і центрбека, буквально "цементуючи" опорну зону і давши кільком поколінням динамівських хавбеків свободу в атаці. А ще, в кінці кар'єри Айїли в "Динамо" (коли той уже грав в оренді в "Металісті") спалахнув невеличкий скандал - мовляв, Юссуф на кілька років старше, ніж за паспортом (33).

Ісмаель Бангура (Гвінея)

В "Динамо": 2007-2009

Матчів/голів: 66/37

Ісмаель Бангура

Досить спірне потрапляння в цей список, адже в Києві Бангура провів всього два сезони і прийшов-пішов разом з масою інших легіонерів. Але його голи в зв'язці з Мілевським пам'ятатимуть ще довго.

Гвінейський нападник разом з Мілевським утворив один з кращих дуетів форвардів "Динамо" в 2000-х, приклавши руку до знаменитого побиття "Спартака" в 2008-му та виходу "Біло-синіх" в півфінал Кубка УЄФА. Але справжньою фішкою Ісмаеля була гра на межі оф-сайду - хоча більшість його епізодів закінчувалися попаданням у положення "поза грою", але коли футболіст уникав його, голи були справжньою тактичною родзинкою.

Огнен Вукоєвич

В "Динамо": 2008-2015

Матчів/голів: 207/16

Огнен Вукоєвич (ліворуч)

Куди ж без нього - героя останніх днів "Динамо" і всієї України. Це зараз Вукоєвич прославлений завдяки подвигам своїм та Хорватії на ЧС-2018, а на рубежі 2000-2010-х був своєрідним символом киян (хоча рік і відбігав за найлютішого ворога динамівців - московський "Спартак").

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Про таких футболістів кажуть "гравець і команда" знайшли один одного. Так і в разі Вукоєвича - Огнен був для "Біло-синіх" ідеальним опорником і віддав кращі роки "Динамо", на довгий час закривши питання оборонної функції півзахисту. А з невеликою перервою після закінчення кар'єри Вуко повернувся в "Динамо", де працює скаутом.

Данило Сілва

В "Динамо": 2009-2017

Матчів/голів: 204/3

Данило Сілва readfootball.com

"Наша відповідь "Шахтарю" з Даріо Срною" - якось жартували динамівські вболівальники, коли мова заходила про Данило Сілву. І дійсно - бразилець подібно Срні також на багато років закрив позицію правого захисника "Біло-синіх" і був фактично незамінний.

Данило Сілва є рекордсменом серед бразильців по матчах за киян і став одним з тих, хто пройшов з командою непрості часи з купою спадів в 2010-х. На захист "Динамо" завжди вішали чимало "собак", але до Сілви особливо претензій ніколи не було - в Україні для "Динамо" це був такий собі "Дані Алвеш з "Барселони", який за будь-яких обставин б'ється за команду до кінця.

Беньямін Вербіч (Словенія)

В "Динамо": 2018-?

Матчів/голів: 18/7

Беньямін Вербіч

Багатьом уболівальникам киян хочеться, щоб Вербіч став спадкоємцем кращих легіонерів "Динамо". Тим більше, давно в Києві не було дійсно потужного і класного іноземного флангового хавбека.

Вербіч своєю грою показує, що не проти такого розкладу, але реалії сучасного футбол вже не ті - якщо Беньямін відмінно проявить себе в Києві (особливо в єврокубках), то напевно буде проданий і не встигне повторити кращі досягнення легіонерів "Динамо".