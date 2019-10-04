"Вентилятор біля унітазу": Хацкевич вибухнув критикою відомого українського журналіста

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич жорстко пройшовся по деяким журналістам.

Зокрема, екснаставник "біло-синіх" розкритикував заступника головного редактора журналу "Футбол" Андрія Шахова.

"Якщо команда виграє, то в сторонці, з комп'ютером, келихом пива, бутерброд. Команда програла – в першому ряду, тягне руку. Він висловлює свою думку, я – свою. Зараз це не заборонено, це особисто моя думка: людина купила собі, напевно, вентилятор і поставила біля унітазу. І він терпить, чекає, йому вже в туалет хочеться, але немає приводу, щоб це г*мно пустити на вентилятор. І як тільки з'являється привід: нічия, а якщо поразка – нарешті – це г*мно летить у різні боки", – сказав Хацкевич в інтерв'ю Вацко Light.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Хацкевич жорстко оцінив рівень нинішнього київського "Динамо".

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