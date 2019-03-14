"Великий сюрприз": Мессі зробив зізнання про Роналду

Лідер каталонської "Барселони" Ліонель Мессі висловив захоплення грою туринського "Ювентуса" та його головної зірки Кріштіану Роналду в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з мадридським "Атлетіко".

Коментуючи вражаючий камбек "старої сеньйори", аргентинець зазначив, що був ошелешений результатом гри (3:0 на користь італійців).

"Те, що Кріштіану та "Ювентус" були настільки вражаючими, стало великим сюрпризом. Думав, що "Атлетіко" буде набагато сильнішим. "Ювентус" заслужено пройшов далі, у них сильна команда. А Кріштіану вдався фантастичний вечір із трьома забитими м'ячами. У чвертьфіналі багато хороших команд: "Сіті", "Юве", "Аякс", молоді хлопці якого нічого не бояться, "Ліверпуль", – наводить слова Мессі Mundo Deportivo.

Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі FIFA

До слова, каталонська "Барселона" запустила офіційний чат-бот українською мовою в месенджері Viber. Спочатку сервіс був доступний 15-ма мовами, але саме українська стала першою новою в цьому списку.

Для українських фанатів це швидкий спосіб дізнаватися про життя клубу, відслідковувати розклад ігор, дивитися відео кращих голів та купувати квитки на матчі. Українською також став доступний безкоштовний набір стікерів каталонського гранда.

Крім того, роблячи прогнози в чат-боті, у вболівальників є шанс виграти VIP-поїздку на "Камп Ноу", офіційну форму клубу та багато інших подарунків. Так, у 2018 році фанат із Болгарії Деян Янков обійшов понад 4,3 мільйона інших уболівальників клубу і виграв VIP-поїздку для двох на Ель-Класіко з "Реалом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні стали відомі всі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів, жеребкування якої відбудеться у п'ятницю, 15 березня.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!