"Великий!" Несподіваний вчинок Роналду викликав хвилю захоплення в мережі

Нападаючий збірної Португалії і "Ювентуса" Кріштіану Роналду зупинив клубний автобус щоб сфотографуватися з юним шанувальником, який хворий на рак.

Після суботнього тренування футболісти португальської команди ехлі в готель, коли Роналду побачив з вікна 11-річного хлопчика з плакатом: Cristiano Ronaldo dame un abrazo ( "Кріштіану Роналду, обійми мене").

🇵🇹 Cristiano Ronaldo told the Portuguese bus driver to stop the ride so he could take a photo with a little kid who was holding a sign saying he wants CR7's signature. CR7 brought him onto the bus, took pictures and gave him a signed shirt.



Respect👏 ❤️ pic.twitter.com/K1oZUJGngE