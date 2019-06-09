"Великий!" Несподіваний вчинок Роналду викликав хвилю захоплення в мережі

Нападаючий збірної Португалії і "Ювентуса" Кріштіану Роналду зупинив клубний автобус щоб сфотографуватися з юним шанувальником, який хворий на рак.

Після суботнього тренування футболісти португальської команди ехлі в готель, коли Роналду побачив з вікна 11-річного хлопчика з плакатом: Cristiano Ronaldo dame un abrazo ( "Кріштіану Роналду, обійми мене").

🇵🇹 Cristiano Ronaldo told the Portuguese bus driver to stop the ride so he could take a photo with a little kid who was holding a sign saying he wants CR7's signature. CR7 brought him onto the bus, took pictures and gave him a signed shirt.



Respect👏 ❤️ pic.twitter.com/K1oZUJGngE - Cristiano Ronaldo ⬜⬛ 🐐 (@ Cr7Fran4ever) 9 червня 2019 р

Роналду несподівано попросив водія автобуса зупинитися, запросив хлопчика в салон і зробив з ним фотографію.

Cristiano, dame un abrazo "🤗



Un niño esperaba al portugués a la salida del entrenamiento y al verlo, Cristiano Ronaldo pidió al autobús que se detuviera para subir al niño y tomarse una foto. 📸😊



¡Grande @Cristiano dentro y fuera del campo! 👏🏼👏🏼❤️ pic.twitter.com/kuwgmL3HXE - Cristiano Ronaldo ⬜⬛ 🐐 (@ Cr7Fran4ever) 9 червня 2019 р

Пізніше стало відомо, що 11-річного вболівальника звуть Едуардо. Він бореться з лейкемією.

У соціальних мережах цей вчинок викликав хвилю захоплення. Футбольні фанати з усього світу залишають позитивні коментарі, називаючи португальця великим.

"Я фанат Мессі, але моя повага і захоплення великому Кріштіану Роналду, який проявляє себе не тільки на майданчику, а й у повсякденному житті. Ти дійсно ще один інопланетянин", - пишуть користувачі.

Новини Роналду забив фантастичний гол у півфіналі Ліги націй

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Португалії в неділю, 9 червня, зіграє з командою Нідерландів у фіналі Ліги націй.

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