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29 грудня • оновлено в 12:00
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"Велике розчарування": "Вест Хем" Ярмоленка вигнав головного тренера

"Велике розчарування": "Вест Хем" Ярмоленка вигнав головного тренера
Команда зробила офіційну заяву
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Мануель Пеллегріні був звільнений з поста головного тренера англійського "Вест Хема", за який виступає українець Андрій Ярмоленко.

Після поразки в 20-му турі чемпіонату Англії в Прем'єр-лізі від "Лестера" (1:2) керівництво "молотобійців" прийняло рішення розірвати контракт з 66-річним чилійцем. Команда впала на 17-е місце в турнірній таблиці АПЛ.

"Велике розчарування, що ми змушені прийняти таке рішення. Однак, очевидно, що клубу потрібні зміни, щоб повернутися в правильне русло, враховуючи наші амбіції в сезоні. Відчули, що потрібно діяти зараз, щоб дати новому менеджеру необхідний час для досягнення цілей", – йдеться в заяві клубу.

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Відзначимо, що для футболіста збірної України така ситуація не нова. Під час виступу за дортмундську "Боруссію" Ярмоленко пережив зміну головного тренера, після чого команда виставила українця на трансфер.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Андрій Ярмоленко
Місце
Англія
Тег
ФК Вест Хем
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