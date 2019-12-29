"Велике розчарування": "Вест Хем" Ярмоленка вигнав головного тренера

Мануель Пеллегріні був звільнений з поста головного тренера англійського "Вест Хема", за який виступає українець Андрій Ярмоленко.

Після поразки в 20-му турі чемпіонату Англії в Прем'єр-лізі від "Лестера" (1:2) керівництво "молотобійців" прийняло рішення розірвати контракт з 66-річним чилійцем. Команда впала на 17-е місце в турнірній таблиці АПЛ.

"Велике розчарування, що ми змушені прийняти таке рішення. Однак, очевидно, що клубу потрібні зміни, щоб повернутися в правильне русло, враховуючи наші амбіції в сезоні. Відчули, що потрібно діяти зараз, щоб дати новому менеджеру необхідний час для досягнення цілей", – йдеться в заяві клубу.

West Ham United can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect. - West Ham United (@WestHam) December 28, 2019

Відзначимо, що для футболіста збірної України така ситуація не нова. Під час виступу за дортмундську "Боруссію" Ярмоленко пережив зміну головного тренера, після чого команда виставила українця на трансфер.

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