"Велике розчарування": "Вест Хем" Ярмоленка вигнав головного тренера

Мануель Пеллегріні був звільнений з поста головного тренера англійського "Вест Хема", за який виступає українець Андрій Ярмоленко.

Після поразки в 20-му турі чемпіонату Англії в Прем'єр-лізі від "Лестера" (1:2) керівництво "молотобійців" прийняло рішення розірвати контракт з 66-річним чилійцем. Команда впала на 17-е місце в турнірній таблиці АПЛ.

"Велике розчарування, що ми змушені прийняти таке рішення. Однак, очевидно, що клубу потрібні зміни, щоб повернутися в правильне русло, враховуючи наші амбіції в сезоні. Відчули, що потрібно діяти зараз, щоб дати новому менеджеру необхідний час для досягнення цілей", – йдеться в заяві клубу.

