"Величезні груди": німецький футболіст назвав фейковими російських дівчат
Німецький нападник московського "Динамо" Максиміліан Філіп оригінально висловився про російських дівчат.
На думку футболіста, представниці прекрасної статі в Росії сильно захоплюються пластичними операціями, що позначається на їхньому сприйнятті чоловіками.
"Російські дівчата милі, але для мене занадто фейкові. Ви знаєте, про що я. Бачиш ці надуті губи, величезні груди – окей, іноді вони виглядають красиво. Але таких дуже багато, а справжніх, з душею, мало", – розповів Філіп в інтерв'ю інтернет-сайту Sport24.
Відзначимо, що Філіп перейшов в "Динамо" з дортмундської "Боруссії" минулого літа за €20 млн. До цього 26-річний німець виступав на батьківщині за "Фрайбург".
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський футбольний коментатор Василь Уткін влаштував перепалку з пропагандистом Володимиром Соловйовим.