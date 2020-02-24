Величезні гроші: стало відомо, скільки коштує впровадження VAR в УПЛ

У 19-му турі УПЛ була вперше використана система VAR, головним завданням якої є зменшення кількості суддівських помилок у матчах чемпіонату. Виявилося, що її впровадження коштувало великих грошей.

В ефірі програми "Великий футбол" розповіли, що навчання арбітрів роботі з новою технологією коштувало 1 мільйон євро, а один мікроавтобус, в якому встановлена система VAR з усім технічним обладнанням коштує 300 тисяч євро.

Система VAR в українському футболі РБК-Україна

Президент Української асоціації футболу (колишня ФФУ) Андрій Павелко розповів, що в організації хочуть поступово збільшувати кількість матчів української Прем'єр-ліги, на яких буде використовуватися VAR. Особливо це стосується поєдинків плей-офф, в яких буде проходити боротьба за єврокубки і за виживання. Він також зазначив, що для повноцінного впровадження технології необхідна фінансова допомога клубів УПЛ.

"Це все – дуже дороге задоволення. Щоб забезпечувати роботу VAR на кожному матчі, потрібні ще фінансові вливання. Це має бути й участь самих клубів. Клуби повинні розуміти, що VAR має бути на кожному матчі", – заявив Павелко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко жорстко пройшовся по системі VAR в українському футболі.

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