Ведучий "Великого футболу" Олександр Денисов показав тату з гербом України: фотофакт

Ведучий програми "Великий футбол" Олександр Денисов вперше продемонстрував татуювання із зображенням гімну України.

В інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир" журналіст зізнався, що у нього на тілі є наколка з національною символікою.

"Ви звідки знаєте про це? Я це зробив не так давно. Це мій край, а це моя Батьківщина", – сказав Денисов, продемонструвавши герб країни на своїй лівій руці і зображення шахтарських молотків на правій. У такий спосіб журналіст продемонстрував своє ставлення до Донбасу і України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Денисов заявив про те, що має намір вести програму "Великий футбол" українською мовою. За його словами, це пов'язано з його бажанням, а не законодавством.