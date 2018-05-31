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Вчинок Зідана загнав президента "Реалу" в глухий кут

2.2тЧитати новину російською

Президент мадридського "Реалу" Флорнетіно Перес вкрай засмучений новиною про відхід з поста головного тренера Зінедіна Зідана.

Легендарний француз заявив про своє рішення залишити клуб на спеціальній прес-конференції.

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"Це несподіване рішення для мене, це сумний день. Я любив його як гравця і тренера, і це сильно вплинуло на мене, коли я почув про таке рішення. Я не був готовий до новини на кшталт цієї. Я хочу подякувати йому за все, що він зробив для "Реал Мадрид" в ці роки. У мене немає сумнівів в тому, що він ще раз повернеться. Але якщо йому потрібна перерва - він заслуговує на це", - цитує Переса AS.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ подейкують про відхід ще одного ключової ланки зі складу "вершкових".

Особа
Зінедін Зідан
Місце
ІспаніяМадрид
Об'єкт
Реал Мадрид
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Молодец Зизу.На своём личном авторитете,сумел дисциплинировать звёзд Реала и за короткий промежуток времени по максимуму отыграть и выиграть ЛЧ,что гораздо престижнее чемпионата и кубка короля Испании.Браво Зидан и удачи на тренерской работе!
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