Вчинок Зідана загнав президента "Реалу" в глухий кут

Президент мадридського "Реалу" Флорнетіно Перес вкрай засмучений новиною про відхід з поста головного тренера Зінедіна Зідана.

Легендарний француз заявив про своє рішення залишити клуб на спеціальній прес-конференції.

"Це несподіване рішення для мене, це сумний день. Я любив його як гравця і тренера, і це сильно вплинуло на мене, коли я почув про таке рішення. Я не був готовий до новини на кшталт цієї. Я хочу подякувати йому за все, що він зробив для "Реал Мадрид" в ці роки. У мене немає сумнівів в тому, що він ще раз повернеться. Але якщо йому потрібна перерва - він заслуговує на це", - цитує Переса AS.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ подейкують про відхід ще одного ключової ланки зі складу "вершкових".