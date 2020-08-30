Вчинок Луческу шокував Федецького

Максим Іншаков Футбол 12:44, 30.08.2020 Оновлено: 12:44, 30.08.2020

Вихованець академії "Шахтаря" Артем Федецький шокований переходом Мірчі Луческу в київське "Динамо".

За словами знаменитого екс-футболіста збірної України румунський фахівець творив історію в донецькому клубі і не мав права так легко перейти в стан основного конкурента "гірників".

"Раніше у нього на серці була емблема "Шахтаря", а тепер "Динамо". Якби він працював в "Шахтарі" рік або два – це одне. А коли він зробив шалену історію... Він зараз говорить, що легенда "Шахтаря"? Ну красень, раз так каже. Він легенда, але нормальна людина так не скаже, що він легенда "Шахтаря". Я б ніколи не сказав, що я там легенда українського футболу. Є люди набагато більш заслужені, які досягли набагато більшого" , – заявив Федецький в ефірі Youtube-каналу Вацко Live.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Федецький зізнався, що не дивлячись на рішення Ярослава Ракицького, який підписав контракт з російським клубом, він при зустрічі все одно подав би руку колишньому партнеру по "синьо-жовтiй" збірнiй.

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