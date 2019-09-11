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11 вересня • оновлено в 22:08
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Вболівальницю не пустили на футбол і вона спалила себе

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Футбольна вболівальниця Сахар Ходаярі покінчила життя самогубством в Ірані. 29-річна дівчина влаштувала акт самоспалення біля стін місцевої прокуратури.

У березні 2019 року Ходаярі затримали за те, що під виглядом чоловіка намагалася потрапити на гру за участю улюбленої команди "Естеґляль". Сахар загрожувало тюремне ув'язнення на півроку за похід на футбольний матч.

В знак протесту іранка облила себе легкозаймистою рідиною і підпалила. Отримавши 90% опіків тіла, вона померла в лікарні

"Ми дізналися про дуже сумнi новини з Ірану і глибоко шкодуємо про цю трагедію. ФІФА висловлює свої співчуття родині та друзям Сахар. Ми повторюємо наші заклики до іранської влади забезпечити свободу і безпеку всім жінкам, які беруть участь в законній боротьбі за скасування заборони на доступ на стадіони жінкам", - відреагували на трагедію в Міжнародній федерації футболу.

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Напівгола вболівальниця вибігла на поле під час фіналу Ліги чемпіонів

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ріджфілд (місто в Ферфілд Каунті, штат Коннектикут, США) бейсболісти, щоб провести матч, вирішили облити поле бензином, щоб його висушити.

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Іран
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Тю ну сделали бы женские стадионы,почему на футбол то нельзя?
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