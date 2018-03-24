Вболівальників попередили про чергову небезпеку на ЧС-2018 в Росії

Німецьким чиновникам рекомендували не брати смартфони на ЧС-2018, якщо вони поїдуть в Росію в якості вболівальників. МВС Німеччини попередило, що електронні пристрої можуть стати об'єктами шпигунства, повідомляє DW.

У поліцейській інструкції радять взяти на мундіаль старий кнопковий мобільний без доступу до інтернету і без списку службових контактів.

"В минулому були інциденти в Росії і Туреччини, коли у мандрівників на деякий час забирали телефони, а потім повертали без пояснень. Згодом з'ясовувалося, що дані з них були зчитанi", - розповів представник регіонального МВС Тобіас Дункель.

Як зазначає видання, чиновникам Німеччини і раніше радили дотримуватися цього правила при будь-яких поїздках до Росії.

Іншою причиною видання інструкції стала необхідність оформляти Fan ID - паспорт вболівальника. Цей захід, який був придуман в Росії, вимагає від іноземців передачі в органи безпеки країни-господині чемпіонату персональних даних. Йдеться про ПІБ, дату народження, відомості про документ, що посвідчує особу, фотографії, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти та поштову адресу.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що вболівальники зіграли у футбол "головою" Путіна.