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14 березня • оновлено в 20:00
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Вболівальники в Росії скандували "Ми всі помремо" через коронавiрус

6.7т
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Російські футбольні вболівальники під час матчу чемпіонату країни в Прем'єр-лізі між "Зенітом" і "Уралом" на стадіоні "Газпром Арена" стали скандувати "Ми всі помремо".

Такий дивний флешмоб фанати організували у відповідь на рішення РПЛ не скасовувати поєдинки і не закривати трибуни для глядачів через пандемію коронавiрусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії призупинили всі спортивні заходи до 3 квітня. Крім того, місцеві футбольні чиновники збираються попросити УЄФА перенести початок чемпіонату Європи 2020 року.

В Україні ФФУ прийняла рішення провести 23-й і 24-й тур без глядачів.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Коронавірус чемпіонат Росії
Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
ФК Зеніт
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