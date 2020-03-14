Російські футбольні вболівальники під час матчу чемпіонату країни в Прем'єр-лізі між "Зенітом" і "Уралом" на стадіоні "Газпром Арена" стали скандувати "Ми всі помремо".

Такий дивний флешмоб фанати організували у відповідь на рішення РПЛ не скасовувати поєдинки і не закривати трибуни для глядачів через пандемію коронавiрусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії призупинили всі спортивні заходи до 3 квітня. Крім того, місцеві футбольні чиновники збираються попросити УЄФА перенести початок чемпіонату Європи 2020 року.

В Україні ФФУ прийняла рішення провести 23-й і 24-й тур без глядачів.

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