Вболівальники в Італії винесли на вулицю труну з футболкою Роналду

Фанати "Наполі" влаштували страшний перфоманс перед фіналом Кубка Італії проти "Ювентуса".

Незадовго до початку матчу вболівальники винесли на одну з вулиць Неаполя труну, на яку поклали футболку нападаючого "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Поруч встановили картонну копію трофея.

Вболівальники в Італії винесли на вулицю труну з футболкою Кріштіану Роналду

Вболівальники в Італії винесли на вулицю труну з футболкою Кріштіану Роналду

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 17 червня, підопічні Мауріціо Сарри поступилися у фіналі Кубка Італії. Доля титулу вирішилася в серії пенальті, переможцем якої стали неаполітанці (4:2).

35-річний Роналду вперше в кар'єрі програв два вирішальних поєдинки поспіль.