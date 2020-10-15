Вболівальники назвали ганьбою гру збірної Росії в Лізі націй

Максим Іншаков Футбол 19:32, 15.10.2020 Оновлено: 20:12, 15.10.2020

Уболівальники збірної Росії влаштували обструкцію своїй командi після бляклої нічиї з угорцями в 4-му турі Ліги націй УЄФА.

Поєдинок у Москві завершився з рахунком 0:0, водночас господарі практично не змогли створити небезпечних моментів.

Фанати в коментарях назвали таку гру ганьбою, водночас особливо виділяючи неправильні тактичні ходи головного тренера Станіслава Черчесова.

"Такими темпами на Євро нас порвуть. Поки всі збірні награють молодь,"вусатий баклан" (Черчесов – прим. Ред.) грає мало не сорокарічними мужиками, яких тупо перебігають молоді пацани на фізиці", "Ганьба і сором не обіграти угорців", "Це не збірна з футболу, це "пенсійний фонд Росії"! – пишуть користувачі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сенсаційна перемога збірної України в матчі 4-го туру Ліги націй над Іспанією викликала справжній ажіотаж серед уболівальників у Російській Федерації.

Більшість користувачів в інтернеті захопилися грою нашою командою, зазначивши її вражаючий прогрес.

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