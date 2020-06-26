Важко говорити, дуже погано, – тренер "Волині" про коронавірус

Олександр Чеканов Футбол 19:24, 26.06.2020 Оновлено: 19:42, 26.06.2020

Головний тренер луцької "Волині" Андрій Тлумак підтвердив інформацію про те, що він заразився коронавірусом.

За словами 41-річного фахівця, у нього двічі брали тест на інфекцію й обидва рази були отримані результати про зараження. У коментарі FootBoom Тлумак зазначив, що почувається дуже погано.

"Мені важко говорити. Чесно, мені дуже погано сьогодні. Так, це правда, що я хворію на коронавірус. Здав два тести, які виявилися позитивними. Перебуваю на домашньому лікуванні", – наголосив наставник "Волині".

Відзначимо, що Тлумак і його асистент Андрій Салуга пропустили виїзний матч команди в Одесі з місцевим "Чорноморцем".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російському "Оренбурзі" відразу вісім осіб заразилися коронавірусом, через що команда пішла на карантин.

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