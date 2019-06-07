"Важкі моменти": Хацкевич відверто розповів про Суркіса

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич, який напередодні підписав новий контракт із клубом, зізнався, що переговори з президентом Ігорем Суркісом проходили непросто.

Водночас білоруський фахівець зазначив, що розуміє ступінь відповідальності за результат.

Ігор Суркіс і Олександр Хацкевич Футбол 24

"Ми спілкувалися з президентом про майбутнє команди не тільки в ці два дні. Були у нас дискусії, були важкі моменти, десь пішли один одному на поступки. Найголовніше – ця розмова була конструктивною. Цілі у команди все одно не змінюються. За ці два роки тиск дуже сильний, зрозуміло, що ти приходиш в такий великий клуб. Всі ми – вболівальники, президент, тренери, гравці – скучили за Лігою чемпіонів. Вважаю, що команда може і повинна вичавити з себе максимум, щоб порадувати в Києві гімном ЛЧ", – цитує Хацкевича "Динамо" Київ від Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс відверто розповів про деталі контракту з Олександром Хацкевичем, згадавши президента України Володимира Зеленського.

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