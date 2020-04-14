"Важка ситуація": Мілевський злякався через коронавірус у Білорусі

Нападаючий брестського "Динамо" Артем Мілевський розповів, що йому "страшнувато" їхати на виїзний матч п'ятого туру чемпіонату Білорусі проти "Вітебська" через ситуацію з коронавірусом.

"У нас матч у Вітебську, а там важка ситуація з коронавірусом. Начебто повинні були перенести, але в результаті не перенесли. Страшнувато", – сказав Мілевський під час прямого ефіру з колишнім партнером по київському "Динамо" Олександром Алієвим в Instagram.

Артем Мілевський Футбол24

Відзначимо, що раніше домашній матч "Вітебська" проти "Смолевичів" був перенесений в інший регіон. У Федерації футболу Білорусі (АБФФ) заявили, що це було зроблено через погані погодні умови та стан поля. Однак пізніше глава Міністерства охорони здоров'я країни Володимир Каранік сказав, що на перенос вплинула саме ситуація з коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвертому турі першості Білорусі гол Артема Мілевського приніс перемогу його "Динамо" в матчі проти "Іслочі".