Вацко опублікував фото з Ракицьким і спровокував пожежу в коментарях

Знаменитий український коментатор Віктор Вацко обмінявся футболками з ексфутболістом "Шахтаря" Ярославом Ракицьким.

Спільний знімок журналіст опублікував у себе в Instagram, запитавши у фоловерiв, чи є вiдхiд Ярослава зі збірної України, втратою для команди.

Це питання викликало справжню пожежу в коментарях.

"Втрата ??? Перший жарт для майбутнього стендап-виступу, Віктор", "Це втрата для всього цивілізованого світу", "Втрата всього життя", "Ми такої втрати не переживемо", - кепкують користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Олексій Андронов висловився про те, що збірна України не потребує Ракицького.

Пізніше Ярослав розповів, чому завершив кар'єру в збірній України. Крім того, за футболіста, який поїхав в Росію, заступився Коноплянка.