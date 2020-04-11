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12 квітня • оновлено в 01:16
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Вацко опублікував фото з Ракицьким і спровокував пожежу в коментарях

8.8т
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Знаменитий український коментатор Віктор Вацко обмінявся футболками з ексфутболістом "Шахтаря" Ярославом Ракицьким.

Спільний знімок журналіст опублікував у себе в Instagram, запитавши у фоловерiв, чи є вiдхiд Ярослава зі збірної України, втратою для команди.

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Ярослав - Втрата для збірної України 🇺🇦? Чи не МАВ бі зараз шансів у конкуренції з @koliamatvienko?

Публікація від Viktor Vatsko (@ v.vatsko)

Це питання викликало справжню пожежу в коментарях.

"Втрата ??? Перший жарт для майбутнього стендап-виступу, Віктор", "Це втрата для всього цивілізованого світу", "Втрата всього життя", "Ми такої втрати не переживемо", - кепкують користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Олексій Андронов висловився про те, що збірна України не потребує Ракицького.

Пізніше Ярослав розповів, чому завершив кар'єру в збірній України. Крім того, за футболіста, який поїхав в Росію, заступився Коноплянка.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Віктор Вацко Ярослав Ракицький
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