Вацко познущався над збірною Росії після розгрому у відборі Євро-2020

Знаменитий український футбольний коментатор Віктор Вацко дотепно відреагував на розгромну поразку збірної Росії бельгійцям в рамках відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020.

"А за 1:4 вдома від Бельгії дають титул чемпіона Європи?" - іронічно запитав Вацко у своєму Twitter.

А за 1: 4 вдома від Бельгії дають титул 🏆🥇 чемпіонів Європи? 🤔🤭🤫 - Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) November 16, 2019

До матчу з Бельгією головний тренер російської команди Станіслав Черчесов заявляв, що головною метою для його підопічних є перемога на Євро-2020.

Збірна Росії достроково вийшла на Євро-2020, гарантувавши собі друге місце в групі I. Заключний матч кваліфікації відбудеться 19 листопада. Суперником російської команди стане збірна Сан-Марино.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 9-го туру відбору на Євро-2020 Росія - Бельгія відбулася в Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені" і завершилася з рахунком 1:4.

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