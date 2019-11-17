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17 листопада • оновлено в 13:53
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Вацко познущався над збірною Росії після розгрому у відборі Євро-2020

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Знаменитий український футбольний коментатор Віктор Вацко дотепно відреагував на розгромну поразку збірної Росії бельгійцям в рамках відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020.

Вацко познущався над збірною Росії після розгрому у відборі Євро-2020

"А за 1:4 вдома від Бельгії дають титул чемпіона Європи?" - іронічно запитав Вацко у своєму Twitter.

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"Кривоногi": збірну Росії загнобили за ганьбу на Євро-2020

До матчу з Бельгією головний тренер російської команди Станіслав Черчесов заявляв, що головною метою для його підопічних є перемога на Євро-2020.

Збірна Росії достроково вийшла на Євро-2020, гарантувавши собі друге місце в групі I. Заключний матч кваліфікації відбудеться 19 листопада. Суперником російської команди стане збірна Сан-Марино.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 9-го туру відбору на Євро-2020 Росія - Бельгія відбулася в Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені" і завершилася з рахунком 1:4.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Віктор Вацко
Тег
збірна Росії з футболу
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Григорьевич Анатолий
Григорьевич Анатолий
Все логично! Лапти не умеют ничего! Нет у них своей стиралки, телика, микроволновки, телефона, автомобиля (я ваз и газ таковыми не считаю, как и стиралку вятка. Лучше ничего не производить, чем то, что калечит людей или через что люди мучаются). Огородить их забором и точка!
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Специально для Вацько... Титул чемпиона Европы дается победившему в финале чемпионата Европы. Остальное - вторично.
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
когда стране нечем гордится-она радуется неудачам других...это принцип всех постсоветских лимитрофов)))
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