"Варіанти є": Хачеріді роздумує про перехід у російський клуб

Відомий український захисник Євген Хачеріді спростував інформацію про свій перехід у московський ЦСКА.

Особистий тренер футболіста Андрій Качан опублікував відео, в якому назвав повідомлення про скандальний трансфер "качкою".

"Друзі, всім привіт! Ми тут з Жекою передаємо привіт сайту football.ua. Як бачите, ми не в Москві і Жека нікуди не летить. Тому перевіряйте інформацію, перш ніж її публікувати", - сказав Качан в сторіс свого Instagram.

Сам Хачеріді також прокоментував розмови про нову команду.

"Якщо надійде пропозиція про перехід у російський клуб, навіть не знаю, чи готовий розглянути його. Варіанти продовження кар'єри є, але пропозиції не з Росії", - цитує Хачеріді championat.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ повідомляли, що Хачереді переходить у російський ЦСКА і нібито вже погодив умови з "армійцями". У самому клубі дали спростування цьому.

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