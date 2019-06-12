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"VAR знущається": італійські ЗМІ бурхливо відреагували на перемогу України

13.6тЧитати матеріал російською

Італійські засоби масової інформації закотили істерику після фантастичною перемоги збірної України з футболу U-20 на молодіжному чемпіонаті світу.

"VAR знущається": італійські ЗМІ бурхливо відреагували на перемогу України

La Gazzetta dello Sport сумнівається в правомірності скасування голу своєї рідної команди: "Турнір для Італії закінчився. Булеца – вирішує, а VAR – знущається".

"VAR знущається": італійські ЗМІ бурхливо відреагували на перемогу України

Tuttosport висловлюється спокійніше: "VAR прибирає молоду Італію. Україна в фіналі чемпіонату світу".

"VAR знущається": італійські ЗМІ бурхливо відреагували на перемогу України

La Corriere dello Sport не витримує: "Молода Італія прощається з чемпіонатом світу: в фінал іде Україна. Вирішальний удар Булеца і скасований нічийний гол Скамаккі".

"VAR знущається": італійські ЗМІ бурхливо відреагували на перемогу України

La Repubblica журиться: "Вирішальний Булеца, але нова технологія скасувала рятівний гол Італії".

"VAR знущається": італійські ЗМІ бурхливо відреагували на перемогу України

Football Italia вважає, що чемпіонат світу в Польщі покинула "люта Італія" ...

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"Це ганьба!" В Італії влаштували істерику через перемогу України на ЧС із футболу

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал ЧС із футболу U-20 Україна - Південна Корея пройде 15 червня на стадіоні "Відзев" у місті Лодзь (Польща).

У півфіналі підопічні Олександра Петракова в драматичному трилері обіграли команду Італії.

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Джерело
Джерело:zbirna.com
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Токарева Ксения
Токарева Ксения
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Молодая команда Италии проиграла матч. А вот подонки - писаки обocpaлись своей истерикой!
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