"VAR знущається": італійські ЗМІ бурхливо відреагували на перемогу України

Італійські засоби масової інформації закотили істерику після фантастичною перемоги збірної України з футболу U-20 на молодіжному чемпіонаті світу.

La Gazzetta dello Sport сумнівається в правомірності скасування голу своєї рідної команди: "Турнір для Італії закінчився. Булеца – вирішує, а VAR – знущається".

Tuttosport висловлюється спокійніше: "VAR прибирає молоду Італію. Україна в фіналі чемпіонату світу".

La Corriere dello Sport не витримує: "Молода Італія прощається з чемпіонатом світу: в фінал іде Україна. Вирішальний удар Булеца і скасований нічийний гол Скамаккі".

La Repubblica журиться: "Вирішальний Булеца, але нова технологія скасувала рятівний гол Італії".

Football Italia вважає, що чемпіонат світу в Польщі покинула "люта Італія" ...

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал ЧС із футболу U-20 Україна - Південна Корея пройде 15 червня на стадіоні "Відзев" у місті Лодзь (Польща).

У півфіналі підопічні Олександра Петракова в драматичному трилері обіграли команду Італії.

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