VAR-прорив Мілевського, напруження Безуса: топ-події українців в Європі

Давно європейський уїк-енд не був настільки різноманітним для українських легіонерів - глядачі побачили не тільки відмінні голи та чемпіонські перемоги, але і яскраві парадокси.

Вже котрий тиждень з уваги футбольної України не випадає Бельгія і "Гент" - як не Яремчук або Пластун, так Безус дасть вогню. А в сусідньому "Брюгге" Соболь явно націлюється на чемпіонство. Але хтось із українців вже добув золото, а хтось в гонитві за медалями готовий змусити рефері... дивитися в телефон.

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Безус нагадав, як вміє бити здалеку, і звів атмосферу до максимуму

Майже кожен матч "Гента" в нинішньому сезоні не обходиться без "українського сліду" - тріо з Ігоря Пластуна, Романа Безуса і Романа Яремчука. Українці часом буквально тягнуть команду до перемог, і в цей раз прийшла черга Безуса.

Роман Безус

Хавбек поки далекий від основи (всього 8 матчів, 4 в "старті"), але дарує яскраву гру. Цього разу час Безуса настав, коли "Гент" програвав "Стандарду" 0:1 - українець потужним прицільним ударом від поперечини поклав м'яч точно в ціль і зрівняв рахунок.

Після цього атмосфера на полі різко стала загострюватися, і вже через 10 хвилин пішли видалення, а незабаром - пенальті. Але в підсумку "Гент" виграв (3:1) і піднявся на 3-ю сходинку турнірної таблиці. Пластун і Яремчук в цьому матчі вийшли зі старту, але не відзначилися результативними діями, а Яремучук був замінений у другому таймі.

Мілевський з партнерами на ходу робить революційний прорив для VAR

Вже легендарний Артем Мілевський в своєму дусі - не забив і не виграв, але для перемоги зробив максимум і навіть більше. У пориві емоцій Артем з партнерами так хотів довести рефері порушення правил, що швидко зметикували VAR по-білоруськи.

Артем Мілевський (праворуч) поряд з ще одним українцем "Динамо" Олександром Нойка facebook.com/pg/dynamobrest

"Динамо" Брест українця грав з солігорським "Шахтарем", і в одному з моментів захисник солігорців явно зіграв рукою (дуже явно). Але арбітр не побачив моменту і не дав 11-метровий, що розлютило Мілевського та партнерів. У гонитві за суддею один з футболістів "Динамо" взяв у фотографів смартфон з відеоповтом епізоду, а Мілевський дуже наполегливо просив рефері глянути повтор. Але арбітр залишився непохитний - навіть не глянув на імпровізований VAR і не дав пенальті.

У підсумку команди розписали нічию 1:1, а Мілевський відзначився красивим ассистом, прямо в стилі Пірло. "Динамо" Брест українця продовжує йти до чемпіонства, за 3 тури до кінця випереджаючи БАТЕ на 7 очок.

Був відсутній півроку і отримував вимоги про відставку, а чемпіонство взяв

Український тренер Роман Григорчук, відомий в Україні по роботі з "Чорноморцем" в 2010-2014 рр., став одним з перших наших легіонерів, які виграли національну першість. На минулих вихідних Григорчук став чемпіоном Казахстану разом з "Астаною", оформивши золоті медалі за тур до фінішу.

Роман Григорчук (в центрі) fcastana.kz

Для Григорчука це вже друге чемпіонство з "Астаною". Хоча ще пару тижнів тому фанати команди вимагали відставки українського фахівця після розгрому в Лізі Європи 0:6 від голландського АЗ. Також невдоволення навколо Григорчука збиралося й під час його піврічної відсутності в команді, коли Роман Йосипович по невизначених причинах майже на 6 місяців залишив роботу в клубі та поїхав з Казахстану. Але на початку 2019-го українець повернувся в "Астану" і відразу взяв Суперкубок Казахстану.

Особистий актив поки порожній, але перемогу забезпечив

Едуард Соболь вже не викликає сумнівів щодо ролі основного лівого захисника бельгійського "Брюгге", зігравши за команду вже 15 матчів в цьому сезоні. І хоча українець поки не відзначився гольовими діями, але зараз саме він поклав початок розгрому над "Кортрейком".

Едуард Соболь

Вже на 2-й хвилині матчу Соболь виявився одним з перших в грі, хто опинився з м'ячем у штрафному суперника, і був збитий - рефері вказав на пенальті. "Брюгге" не упустив можливість відкрити рахунок і довести справу до перемоги 3:0.

"Брюгге" з Соболем впевнено лідирує в чемпіонаті Бельгії, випереджаючи найближчого конкурента ("Стандард") на 6 очок після 14-ти турів, маючи гру в запасі.

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