"Валенсія" зацікавилася Зозулею, викликавши невдоволення в уболівальників команди
Український нападник Роман Зозуля потрапив у сферу інтересів "Валенсії", і це не сподобалося уболівальникам команди.
Іспанський журналіст Сальва Фольгадо опублікував список футболістів, які можуть підсилити клуб. У літнє міжсезоння левантійці позбулися багатьох ключових гравців.
Побачивши ім'я Зозулі в переліку гравців, фанати "Валенсії" назвали його нацистом і написали, що не будуть дивитися матчі команди в разі його підписання.
"Якщо Зозуля перейде у "Валенсію", то я не буду дивитися її матчі, поки цей нацист не піде з команди", "Зозуля? Мабуть, це жарт. Давайте станемо бісовим мемом", "Хуліган Зозуля може дорого обійтися "Валенсії"" .
Нагадаємо, що в минулому сезоні український нападник виступав за "Альбасете", але команді поки не вдалося домовитися про продовження контракту зі своїм найкращим гравцем.
Як повідомляв OBOZREVATEL,
У лютому 2017-го Зозуля перейшов у "Райо Вальєкано".
Місцеві ультрас закликали футболіста збірної України забиратися, назвавши його нацистом.
В результаті серйозного цькування Зозуля змушений був повернутися у свій колишній клуб "Бетіс".
Влітку 2017 року на правах вільного агента Зозуля перейшов в "Альбасете", де поступово став одним з лідерів команди.
15 грудня 2019 року матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів на адресу Зозулі.
На наступний день іспанська Ла Ліга виступила з офіційною заявою щодо інциденту.
У МЗС України оперативно відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії та керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.
Увечері 16 грудня Роман виступив з потужною відповіддю на адресу фанатів-мадридців.
Пізніше Роман назвав справжню причину скандалу в Іспанії, згадавши Донбас.
Зозуля подякував співвітчизникам за підтримку, заявивши що пишається своїм українським громадянством.
7 лютого "Райо Вальєкано" за цей інцидент отримав штраф у 18 тисяч євро, а також часткове закриття трибун на двох найближчих домашніх матчах.