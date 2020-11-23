"Валенсія" заради трансферу Коноплянки готова продати футболіста збірної Росії

Іспанська "Валенсія" має намір позбутися лівого вінгера команди росіянина Дениса Черишева, щоб звільнити місце для українця Євгена Коноплянки.

За даними порталу fichajes.net, "кажани" готові розглянути пропозицію по 30-річному футболісту збірної Росії. При цьому сам Черишев хоче повернутися до Росії і завершити кар'єру в московському "Динамо".

Представники півзахисника вже розпочали переговори з керівництвом "біло-синіх". У свою чергу "Валенсія" згодна відпустити росіянина за незначну суму відступних. У разі успішного оформлення угоди іспанці мають намір викупити у донецького "Шахтаря" контракт Євгена Коноплянки, який також виступає на позиції лівого атакуючого півзахисника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ заявили про бажання Євгена Коноплянки залишити "Шахтар", де він не отримує достатньо ігрової практики.