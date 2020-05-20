В "Зеніті" хочуть позбутися Тимощука

Максим Богданов Футбол 23:38, 20.05.2020 Оновлено: 23:38, 20.05.2020

Легендарний ексфутболіст збірної України, що працює з 2017 року тренером в російському "Зеніті" Анатолій Тимощук, може покинути пітерський клуб після цього сезону, повідомляє Metaratings.ru.

Анатолій Тимощук
ФК Зеніт

Головний тренер команди Сергій Семак не хоче, щоб 41-річний фахівець залишався в його тренерському штабі. Джерело повідомляє, що сам клуб задоволений роботою Тимощука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша ракетка України Сергій Стаховський вважає, що Анатолію Тимощуку кар'єру в збірній перекреслила поїздка в Росію.

Відзначимо, що колишня дружина Анатолія Тимощука Надія Навроцька звинуватила ексгравця "Шахтаря" і "Зеніта" у відсутності позиції щодо війни між Україною і Росією.

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