В "Зеніті" хочуть позбутися Тимощука

Легендарний ексфутболіст збірної України, що працює з 2017 року тренером в російському "Зеніті" Анатолій Тимощук, може покинути пітерський клуб після цього сезону, повідомляє Metaratings.ru.

Анатолій Тимощук ФК Зеніт

Головний тренер команди Сергій Семак не хоче, щоб 41-річний фахівець залишався в його тренерському штабі. Джерело повідомляє, що сам клуб задоволений роботою Тимощука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша ракетка України Сергій Стаховський вважає, що Анатолію Тимощуку кар'єру в збірній перекреслила поїздка в Росію.

Відзначимо, що колишня дружина Анатолія Тимощука Надія Навроцька звинуватила ексгравця "Шахтаря" і "Зеніта" у відсутності позиції щодо війни між Україною і Росією.