У збірній України з футболу ще два випадки COVID-19: спортивні підсумки 6 жовтня

Олександр Чеканов Футбол 09:13, 7.10.2020 Оновлено: 09:30, 7.10.2020

У збірної України з футболу ще два футболісти заразилися коронавірусом, а уряд Франції ухвалив рішення щодо проведення матчу з українцями.

Крім того, легендарний Олександр Шовковський може відновити кар'єру.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 6 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

Шовковський повернувся у футбол і може зіграти з Францією. Фотофакт

З'явилося рішення уряду Франції щодо матчу з Україною

Ще у двох футболістів збірної України виявлено коронавірус

Через маму української тенісистки на корт Roland Garros викликали саперів із собаками

"Динамо" сенсаційно виграло Суперкубок Європи: як це було

"Динамо" оголосило про підписання гравця з АПЛ, а потім видалило новину

Світоліна сенсаційно програла у чвертьфіналі Roland Garros

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

В Україні пройшли перші похорони членів екіпажу Ан-26

Борщ увійде до переліку культурної спадщини України

Учителька розповіла про нездійсненну мрію курсанта з Ан-26, батько якого загинув на Донбасі

Пенсий нет, но вы держитесь

Геращенко розповіла про стан хворого на COVID-19 Порошенка