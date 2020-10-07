У збірній України з футболу ще два випадки COVID-19: спортивні підсумки 6 жовтня

У збірної України з футболу ще два футболісти заразилися коронавірусом, а уряд Франції ухвалив рішення щодо проведення матчу з українцями.

Крім того, легендарний Олександр Шовковський може відновити кар'єру.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 6 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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