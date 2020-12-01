В Узбекистані вирішальний футбольний матч закінчився масовою бійкою. Відео

Матч останнього туру другого за силою футбольного дивізіону Узбекистану між "Нефтчі" й "Тураном" закінчився масовою бійкою після фінального свистка.

Друга команда здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0 та обійшла господарів у турнірній таблиці на одне очко, забронювавши собі путівку в Суперлігу. Футболісти "Нефтчі" не змогли стримати емоцій після поразки й напали на суддю. Пізніше до них приєдналися вболівальники, які масово вибігли на поле.

На одному з роликів видно, як один із гравців "Нефтчі" б'є арбітра ногою в груди. Для врегулювання конфлікту в ситуацію довелося втрутитися правоохоронцям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч мініфутбольного турніру в Харкові закінчився бійкою, під час якої один із учасників ударив суперника головою в стилі легендарного Зінедіна Зідана.