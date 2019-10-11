Головна Новини
11 жовтня • оновлено в 17:23
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

В Уругваї воротар забив гол ударом через все поле: опубліковане неймовірне відео

9.1т Читати матеріал російською

В одному з матчів чемпіонату Уругваю з футболу був забитий неймовірний гол. Воротар команди "Серро Ларго" відкрив рахунок у грі з "Серро Монтевідео" фантастичним ударом майже від своїх воріт.

Вашингтон Агуеро (праворуч) забив супергол

Вашингтон Агуеро (праворуч) забив супергол

ELPAIS.COM.UY

Футболіст на ім'я Вашингтон Агуеро виконав стандартне положення поблизу свого штрафного. М'яч перелетів через усе поле, вдарився об газон у штрафному майданчику суперника та влетів у ворота очманілого від такого розвитку подій захисника "Серро Монтевідео".

Поєдинок завершився перемогою команди "Серро Ларго" з рахунком 2:0. Після п'яти турів чемпіонату вона посідає шосте місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в чемпіонаті Таїланду був забитий космічний гол "сіамськими близнюками" – відео шедеврального моменту підірвало соцмережі.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Місце
Уругвай
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
0
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федик Петро
Федик Петро
Де відео?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Soul Alex
Soul Alex
Федик Петро, опубликовано, но не здесь))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel