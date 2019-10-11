В Уругваї воротар забив гол ударом через все поле: опубліковане неймовірне відео

В одному з матчів чемпіонату Уругваю з футболу був забитий неймовірний гол. Воротар команди "Серро Ларго" відкрив рахунок у грі з "Серро Монтевідео" фантастичним ударом майже від своїх воріт.

Вашингтон Агуеро (праворуч) забив супергол ELPAIS.COM.UY

Футболіст на ім'я Вашингтон Агуеро виконав стандартне положення поблизу свого штрафного. М'яч перелетів через усе поле, вдарився об газон у штрафному майданчику суперника та влетів у ворота очманілого від такого розвитку подій захисника "Серро Монтевідео".

Поєдинок завершився перемогою команди "Серро Ларго" з рахунком 2:0. Після п'яти турів чемпіонату вона посідає шосте місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в чемпіонаті Таїланду був забитий космічний гол "сіамськими близнюками" – відео шедеврального моменту підірвало соцмережі.

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