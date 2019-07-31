В УПЛ відбулася історична подія

Головний тренер клубу УПЛ "Колос" (Ковалівка) Руслан Костишин став першим в історії української Прем'єр-ліги тренером, який отримав жовту картку.

У кінцівці матчу 1-го туру УПЛ між "Колосом" і "Маріуполем" (2:1) наставник господарів Костишин отримав від арбітра "гірчичник" за зайву емоційність.

Руслан Костишин ФК "Колос"

Відзначимо, що покарання тренерів жовтими картками - нововведення у футболі. Згідно з новими правилами, наставників тепер можуть дискваліфікувати на наступний матч в разі перебору попереджень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше історична подія сталася в чемпіонаті Бразилії, де був покараний "помічник Мессі".

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