В УПЛ ухвалили резонансне рішення щодо формату чемпіонату України

На засіданні виконкому Української асоціації футболу (колишньої ФФУ) ухвалили рішення повернути формат української Прем'єр-Ліги за участю 16 команд.

Збільшення кількості клубів-учасників УПЛ до 16 планується з сезону з сезону-2021/2022.

"Важливим і позитивним рішенням виконкому стало повернення до формату УПЛ за участю 16 клубів, який запрацює з сезону 2021/2022. Цей сезон обіцяє стати переломним для українського футболу. У цей період:

– плануємо провести трансформацію молодіжних команд;

– плануємо покрити технологією VAR всі матчі чемпіонату України і викорінити договірні зустрічі", – написав Павелко на сторінці в Facebook.

В УПЛ затвердили збільшення учасників чемпіонату ФК "Динамо"

Слід зазначити, що в наступному сезоні в УПЛ (2020/2021) кількість учасників УПЛ збільшиться з 12-ти до 14 клубів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, по матчу "Шахтаря" в Прем'єр-лізі ухвалили гучне рішення.

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