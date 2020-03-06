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6 березня • оновлено в 10:46
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В УПЛ ухвалили резонансне рішення щодо формату чемпіонату України

1.5т
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На засіданні виконкому Української асоціації футболу (колишньої ФФУ) ухвалили рішення повернути формат української Прем'єр-Ліги за участю 16 команд.

Збільшення кількості клубів-учасників УПЛ до 16 планується з сезону з сезону-2021/2022.

"Важливим і позитивним рішенням виконкому стало повернення до формату УПЛ за участю 16 клубів, який запрацює з сезону 2021/2022. Цей сезон обіцяє стати переломним для українського футболу. У цей період:

– плануємо провести трансформацію молодіжних команд;

– плануємо покрити технологією VAR всі матчі чемпіонату України і викорінити договірні зустрічі", – написав Павелко на сторінці в Facebook.

В УПЛ затвердили збільшення учасників чемпіонату

В УПЛ затвердили збільшення учасників чемпіонату

ФК "Динамо"

Слід зазначити, що в наступному сезоні в УПЛ (2020/2021) кількість учасників УПЛ збільшиться з 12-ти до 14 клубів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, по матчу "Шахтаря" в Прем'єр-лізі ухвалили гучне рішення.

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Автор
Юрій Трохимчук
Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Андрій Павелко
Місце
Україна
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