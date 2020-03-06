В УПЛ ухвалили резонансне рішення щодо формату чемпіонату України

На засіданні виконкому Української асоціації футболу (колишньої ФФУ) ухвалили рішення повернути формат української Прем'єр-Ліги за участю 16 команд.
Збільшення кількості клубів-учасників УПЛ до 16 планується з сезону з сезону-2021/2022.
"Важливим і позитивним рішенням виконкому стало повернення до формату УПЛ за участю 16 клубів, який запрацює з сезону 2021/2022. Цей сезон обіцяє стати переломним для українського футболу. У цей період:
– плануємо провести трансформацію молодіжних команд;
– плануємо покрити технологією VAR всі матчі чемпіонату України і викорінити договірні зустрічі", – написав Павелко на сторінці в Facebook.
В УПЛ затвердили збільшення учасників чемпіонату
ФК "Динамо"
Слід зазначити, що в наступному сезоні в УПЛ (2020/2021) кількість учасників УПЛ збільшиться з 12-ти до 14 клубів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, по матчу "Шахтаря" в Прем'єр-лізі ухвалили гучне рішення.
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