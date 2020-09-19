В УПЛ сталася перша тренерська відставка у сезоні

Після того, як в 3-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі "Дніпро-1" поступився "Маріуполю" (1:2), головний тренер дніпрян Дмитро Михайленко разом з усім тренерським штабом подав у відставку.

47-річний фахівець керував клубом з 2017 року. Під його керівництвом команда вийшла з Другої ліги в УПЛ. У поточному сезоні "Дніпро-1" займає 11-е місце, набравши в трьох іграх одне очко.

"Не той старт, який ми хотіли і щось іде не так. Тому час йти і перегорнути сторінку, як би прикро і гірко це не звучало. Дуже багато часу провів в цьому клубі, більше 20 років, прийшов час щось змінити. Ми з тренерським штабом йдемо у відставку. Я хотів би подякувати всім і уболівальників і керівництву клубу, хлопцям, які весь цей час були поруч. Зараз час кораблю змінити капітана. Я впевнений, що у цієї команди велике майбутнє. У нас відмінна команда, нехай останнім часом не все виходило", – заявив Михайленко на пресконференції.

Михайленко був гравцем "Дніпра" з 1992 по 1994 рік, з 2002 по 2006 рік. Працював тренером "Дніпра" з 2009 по 2017 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайленко навідріз відмовився від ідеї працювати в Росії. Як зазначив знаменитий футболіст, його б не змогли переконати на переїзд навіть хорошою фінансовою пропозицією.