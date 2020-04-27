В УПЛ розробили план відновлення чемпіонату: названа дата

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) відправить клубам-учасникам чемпіонату план по відновленню сезону 2019/20. Матчі УПЛ можуть знову стартувати на початку червня.

"На сьогодні у нас наступний план. Є розроблений проект календаря відновлення чемпіонату України. Цей план-календар буде розісланий всім клубам Favbet Ліги, він обов'язково буде узгоджуватися з УАФ, і спільно з Асоціацією ми узгодимо план виходу клубів української Прем'єр-ліги з карантину" , – заявив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий виданню Sportarena.

Українська Прем'єр-ліга може поновитися на початку червня LB.ua

Він зазначив, що в календар буде закладено час на підготовку команд до відновлення сезону, а самі матчі чемпіонату можуть бути дограні приблизно за сім тижнів. Дикий уточнив, що розроблений план передбачає вихід з карантину 12 травня. Якщо уряд прийме рішення про його продовження, то в календар доведеться вносити корективи.

"Ми залежимо від рішення нашого уряду. Якщо нам дозволять вийти, як і було озвучено, 12 травня, то буде добре. Якщо ні – то тоді будуть внесені корективи, які також будуть обговорені з клубами. Проект календаря передбачає конкретні дати – ми плануємо починати на початку червня", – підсумував Дикий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Української асоціації футболу (колишня ФФУ) Андрій Павелко зробив офіційну заяву про відновлення сезону 2019/20.

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