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16 березня • оновлено в 13:27
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В УПЛ розповіли, що чекає чемпіонат в ситуації з коронавірусом

1.3т
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Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про те, на які кроки готове піти керівництво чемпіонату в зв'язку з пандемією коронавіруса.

У період карантину в Україні всі матчі УПЛ проходять без глядачів

У період карантину в Україні всі матчі УПЛ проходять без глядачів

ФК "Динамо"

"Ніяких ознак зараження у футболістів ліги немає. У будь-якому випадку, в пріоритеті безпека життя учасників чемпіонату. Якщо буде необхідно призупинити чемпіонат або скасувати його, ми оперативно на це відреагуємо. Якщо ситуація вимагатиме такого рішення, то ми його приймемо. За часів розробки нормативно-правових документів ніхто не міг припустити, що виникне подібна ситуація. Тому має бути рішення загальних зборів УПЛ і вищого органу - виконавчого комітету УАФ", – заявив функціонер в ефірі програми "Великий футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Денис Карпов
Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна
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