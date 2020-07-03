В українському клубі зафіксовано спалах коронавірусу: матч Першої ліги перенесено

У запорізькому "Металурзі" було зафіксовано спалах коронавірусу, через що виїзний матч команди проти "Руху", запланований на суботу, 4 липня, було перенесено на невизначений термін.

"ПЛР-тестування, проведене напередодні виїзду команди до Львова, показало наявність коронавірусної інфекції в сімох футболістів. Тому матч 22-го туру Першої ліги проти "Руху" було перенесено. Після повернення додому всі гравці та персонал пройдуть повторне поглиблене тестування на наявність COVID- 19", – написано на офіційному сайті "Металургу".

Відзначимо, що запорізький клуб встиг зіграти два матчі Першої ліги після відновлення сезону – проти "Агробізнесу" та "Металіста-1925". Після 21 туру команда посідає передостаннє місце в таблиці з 11 очками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний тренер першолігової "Волині" Андрій Тлумак розповів про дуже погане самопочуття після зараження коронавірусом.