В українському клубі темношкірий форвард за успішний матч отримав пів банана і запотиличники

Максим Іншаков Футбол 19:23, 5.08.2020 Оновлено: 19:24, 5.08.2020

Танзанійський форвард футбольного клубу "Інгулець" з смт. Петрове, Кіровоградської області Йохана Мкомола отримав своєрідну нагороду від одноклубників за успішний матч у Першій ліги чемпіонату України проти кременчуцького "Кременя" (3:0).

20-річний легіонер взяв участь у всіх голах, оформивши дубль і зробивши гольову передачу, і отримав за це половину банана і запотиличники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відсторонений від футболу президент клубу Першої ліги спровокував бійку після матчу. Олег Собуцький, якого довічно усунули від футболу за побиття арбітра Юрія Іванова після матчу його команди, потрапив у новий скандал.

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