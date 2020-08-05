В українському клубі темношкірий форвард за успішний матч отримав пів банана і запотиличники

Танзанійський форвард футбольного клубу "Інгулець" з смт. Петрове, Кіровоградської області Йохана Мкомола отримав своєрідну нагороду від одноклубників за успішний матч у Першій ліги чемпіонату України проти кременчуцького "Кременя" (3:0).

20-річний легіонер взяв участь у всіх голах, оформивши дубль і зробивши гольову передачу, і отримав за це половину банана і запотиличники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відсторонений від футболу президент клубу Першої ліги спровокував бійку після матчу. Олег Собуцький, якого довічно усунули від футболу за побиття арбітра Юрія Іванова після матчу його команди, потрапив у новий скандал.