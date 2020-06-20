За результатами проведеного ПЛР-тестування у двох захисників, півзахисника і одного працівника "Руху" виявили COVID-19.

Ще кілька футболістів "жовто-чорних" - під підозрою,

"Рух" відразу ж повідомив про це медико-спортивний комітет Української Асоціації футболу, а також поінформував Професійну футбольну лігу. ФК "Рух" звернувся в УАФ і ПФЛ з проханням перенести матч 20-го туру Першої ліги "Рух" - "Агробізнес" на більш пізній термін", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті клубу з Винників.

Зараз команда знаходиться на самоізоляції. Найближчим часом футболісти, тренерський штаб, персонал клубу пройдуть повторне ПЛР-тестування на наявність COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Рух" в перших матчах після карантину провів два товариські поєдинки з "Шахтарем" і "Динамо". Зустріч з киянами сенсаційно завершилася внічию, а матч з "гірниками" був програний.