В українському футболі зафіксований перший випадок коронавірусу

Гравець закарпатського "Миная", ім'я якого залишається невідомим, став першим в українському футболі, хто здав позитивний тест на коронавірус.

Як повідомляє офіційний сайт команди, цю інформацію підтвердив медичний штаб клубу. Зараз футболіст знаходиться в ізоляції і отримує допомогу лікарів. У зв'язку з цим керівництво "Миная" прийняло рішення перевірити всіх гравців і працівників команди на наявність вірусу COVID-19 і пообіцяло незабаром поділитися результатами обстеження.

В українському футболі зафіксований перший випадок коронавируса Відомості

Закарпатський клуб виступає в Першій лізі України. До призупинення сезону "Минай" вів запеклу боротьбу за вихід у Прем'єр-лігу. Після 19 зіграних турів команда набрала 37 очок, що дозволяє їй перебувати на четвертому місці в таблиці, відстаючи від третього "Інгульця" лише за додатковими показниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ опублікували план завершення сезону 2019/20 в українській Прем'єр-лізі, назвавши дати першого і останнього матчів.

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