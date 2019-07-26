В українському футболі ухвалено революційне рішення: всі подробиці

Телеканали "Футбол 1/2" досягли угоди з українською Прем'єр-лігою та отримали ексклюзивні права на трансляцію всіх матчів УПЛ протягом наступних трьох сезонів.

Про це повідомляє footballua.tv. Зазначається, що в такий спосіб, рішенням більшості ці телеканали отримали статус офіційного телетранслятора матчів чемпіонату України.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що УПЛ готується до судових розбірок із клубами, які висловилися проти введення єдиного телепулу. Це, зокрема, "Динамо", "Зоря", СК "Дніпро-1" і "Десна", які домовилися про трансляцію своїх домашніх ігор на каналах медіахолдингу "1+1".

Новий розіграш УПЛ розпочнеться 28 липня — "Ворскла" вдома прийматиме "Зорю". Цього ж дня в Одесі буде розіграний Суперкубок України — "Шахтар" зіграє проти "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА ухвалив жорстке рішення проти призера УПЛ.

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