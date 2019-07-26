Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

В українському футболі ухвалено революційне рішення: всі подробиці

Читати матеріал російською

Телеканали "Футбол 1/2" досягли угоди з українською Прем'єр-лігою та отримали ексклюзивні права на трансляцію всіх матчів УПЛ протягом наступних трьох сезонів.

Про це повідомляє footballua.tv. Зазначається, що в такий спосіб, рішенням більшості ці телеканали отримали статус офіційного телетранслятора матчів чемпіонату України.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що УПЛ готується до судових розбірок із клубами, які висловилися проти введення єдиного телепулу. Це, зокрема, "Динамо", "Зоря", СК "Дніпро-1" і "Десна", які домовилися про трансляцію своїх домашніх ігор на каналах медіахолдингу "1+1".

В українському футболі ухвалено революційне рішення: всі подробиці

Новини
Тільки українською: запускається новий спортивний канал

Новий розіграш УПЛ розпочнеться 28 липня — "Ворскла" вдома прийматиме "Зорю". Цього ж дня в Одесі буде розіграний Суперкубок України — "Шахтар" зіграє проти "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА ухвалив жорстке рішення проти призера УПЛ.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
27
0
Смішно
1
Цікаво
9
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Стратусов Додж
Стратусов Додж
"Революционное решение" - квадратным мячом играть будут?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Стратусов Додж, Как в раиссии - мячок для хоккея на ледянном покрытии.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Я не понимаю, в УПЛ сидят люди, которые думают о популяризации и развитии футбола или только о своих карманах. Почему не отдали предпочтение эфирным каналам, которые доступны каждому болельщику?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Evlanov Sergey, на любому смарті додаток "футбол" і 21грн на тиждень. Без паніки!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel