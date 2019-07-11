В українському футболі ухвалено гучне рішення: що трапилося

Виконком Української асоціації футболу (колишньої ФФУ) ухвалив рішення про розширення Прем'єр-ліги. За підсумками засідання комітет затвердив такий формат вищого дивізіону:

- сезон 2019/20 — 12 клубів;

- сезон 2020/21 — 14 клубів;

- сезон 2021/22 — 16 клубів.

УПЛ розширять до 14 клубів, а потім — до 16-ти

"Українській Прем'єр-лізі, Професійній футбольній лізі та Асоціації аматорського футболу України необхідно врахувати це рішення під час підготовки регламенту змагань на наступні сезони", — йдеться на офіційному сайті УАФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда із села стала учасником УПЛ у сезоні-2019/20.

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